Наставника не підвели

У селищі міського типу Маньківка на Черкащині відбувся міжнародний юнацький турнір з боксу на призи благодійного фонду «Разом з Кернер». За нагороди сперечалися майже дві сотні юних майстрів шкіряної рукавички з Херсонської, Миколаївської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської, Вінницької, Черкаської областей, столиці нашої держави та сусідньої Молдови.

Як і зазвичай останнім часом, свого наставника Анатолія Фірмана не підвели вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. В суперечці десятирічних атлетів, чия вага не перевищує 31 кілограм, не було рівних Артемові Сорочану. А за підсумками турніру на рік старших юнаків вагою до 30 кілограмів друге місце завоював Захар Фірман. Нарешті найстарший з вихованців тринадцятирічний Костянтин Дмитрів виборов «бронзу» у ваговій категорії до 65 кілограмів.

А. ЯЦИНА,

заступник директора школи.

На фото: юні тернопільські боксери разом зі своїм наставником Анатолієм ФІРМАНОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального закладу