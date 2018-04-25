Вільне життя
Вільне життя  |  Новини  |  Спорт  |  Україна  |  Україна  |  Наставника не підвели
25.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Наставника не підвели

У селищі міського типу Маньківка на Черкащині відбувся міжнародний юнацький турнір з боксу на призи благодійного фонду «Разом з Кернер». За нагороди сперечалися майже дві сотні юних майстрів шкіряної рукавички з Херсонської, Миколаївської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської, Вінницької, Черкаської областей, столиці нашої держави та сусідньої Молдови. 

Як і зазвичай останнім часом, свого наставника Анатолія Фірмана не підвели вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. В суперечці десятирічних атлетів, чия вага не перевищує 31 кілограм, не було рівних Артемові Сорочану. А за підсумками турніру на рік старших юнаків вагою до 30 кілограмів друге місце завоював Захар Фірман. Нарешті найстарший з вихованців тринадцятирічний Костянтин Дмитрів виборов «бронзу» у ваговій категорії до 65 кілограмів.

А. ЯЦИНА,

заступник директора школи.

На фото: юні тернопільські боксери разом зі своїм наставником Анатолієм ФІРМАНОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального закладу

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини