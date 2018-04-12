На дві «Ниви» один гол

І після другого в цьому році офіційного поєдинку гравці тернопільської «Ниви» залишили поле переможеними. Минулої суботи у Вінниці з мінімальним рахунком 0:1 поступилися місцевим одноклубникам у зустрічі 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» другої ліги.

Фатальною для підопічних Сергія Задорожного стала тридцята хвилина. Після подачі господарями кутового один з найвищих в їхньому складі гравців Ігор Маляренко без зусиль виграв повітряну дуель в оборонців суперника і невідпорним ударом головою спрямував м’яч у сітку воріт Максима Механіва.

Тож після трьох зіграних у цьому сезоні матчів у протистоянні двох «Нив» абсолютна рівновага: кожна команда з мінімальним рахунком 1:0 виграла по одному домашньому поєдинкові. А дебютний матч третього туру, проведений також у Вінниці, завершився нічиєю 1:1.

Інші результати 21-го туру: «Скала» (Стрий) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 0:2, «Львів» — «Буковина» (Чернівці) — 0:0, «Арсенал» (Київська область) — «Полісся» (Житомир) — 0:4, «Поділля» (Хмельницький) — «Агробізнес» (Волочиськ) — 0:4.

Друга ж підряд невдача змусила тернопільську «Ниву» опуститися вже на п’ятий рядок.

Поєдинок 22-го туру гравці тернопільської «Ниви» знову проведуть на виїзді. В неділю, 15 квітня, в Чернівцях зіграють із «Буковиною».

Фото із сайту вінницької «Ниви»