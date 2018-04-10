На Лановеччині буде сонячна електростанція?

В Борсуківській об’єднаній територіальній громаді зустрілися з інвесторами, які хочуть долучитися до будівництва сонячної електростанції.

За реалізацію проекту виступає ТОВ «Ланівціенерго». Для цього потрібно 200 мільйонів гривень.

Як повідомив голова Лановецької райдержадміністрації Іван Друзь, представники Прикарпатського національного університету розробили і представили громаді й інвесторам економічне і технічне обґрунтування будівництва. За його словами, така СЕС зможе забезпечити електроенергією весь район.

Якщо задум вдасться реалізувати, в громаді зможуть сторити нові робочі місця, отримувати доходи у місцеву казну від податку на прибуток, орендної плати й забути про постійні планові відключення електроенергії.

Наразі відбуватимуться громадські слухання, під час яких мешканці Нападівки визначаться, чи захочуть вони мати поруч сонячну електростанцію.

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