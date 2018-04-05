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05.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

На міжнародному — призерки

Вихованки відділення вільної боротьби Тернопільської КДЮСШ №1 Катерина і Вероніка Кондратенко не втомлюються поповнювати особисті скарбнички нагород. Нещодавно, скажімо, відзначилися на міжнародному турнірі в Ковелі Волинської області. 

Цього разу сестри, які тренуються в борцівському залі Тернопільської ЗОШ №17 під опікою батька Сергія Кондратенка, змагалися в одній ваговій категорії до 38 кілограмів. Краще виступила молодша Катерина, посівши друге місце. Втім місце на п’єдесталі пошани знайшлося і для Вероніки, яка завоювала «бронзу».

Талановиті юні спортсменки також захищають честь спортивного клубу імені Богдана Сцібайла, який спільно з іншими організаціями розвивають у нашому краї боротьбу.

Фото Ігоря СЦІБАЙЛА

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