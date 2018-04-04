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04.04.2018 автор:  Віра Перун

На Тернопіллі триває ремонт доріг

Бригади «Тернопільоблавтодору» ремонтують дороги територіального, регіонального і обласного значення.

Наразі роботи тривають на таких відрізках автошляхів:

  • М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (Теребовля – Заліщики);
  • Р-24 Татарів – Косів – Коломия;
  • Р-43 Тернопіль – Ланівці;
  • Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська;
  • Т-20-02 Тернопіль – Жванець;
  • Т-20-10 Збараж – Підволочиськ;
  • Т-20-14 Зборів – Козова.

Як інформують у прес-центрі Служби автодоріг у Тернопільській області, за день роботи ліквідували понад 130 квадратних метрів ффмковості й використали 130 тонн залізобетону.

Фото з вільних джерел

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Про автора

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