На Тернопіллі триває ремонт доріг

Бригади «Тернопільоблавтодору» ремонтують дороги територіального, регіонального і обласного значення.
Наразі роботи тривають на таких відрізках автошляхів:
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (Теребовля – Заліщики);
- Р-24 Татарів – Косів – Коломия;
- Р-43 Тернопіль – Ланівці;
- Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська;
- Т-20-02 Тернопіль – Жванець;
- Т-20-10 Збараж – Підволочиськ;
- Т-20-14 Зборів – Козова.
Як інформують у прес-центрі Служби автодоріг у Тернопільській області, за день роботи ліквідували понад 130 квадратних метрів ффмковості й використали 130 тонн залізобетону.
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