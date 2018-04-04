На Тернопіллі триває ремонт доріг

Перебігання дороги у невстановленому місці закінчилося для тернополянки лікарняним ліжком. 7 жовтня близько опівночі у міськвідділ міліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на вулиці Текстильній, біля фабрики меблів «Нова» ДТП із потерпілими.