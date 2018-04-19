Нема результату? Пакуй валізи

Через два тижні після відновлення весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» другої ліги надзвичайно оптимістичний настрій, в якому перебували тренери і гравці тернопільської «Ниви» на традиційній прес-конференції, обернувся кадровою революцією. Після третьої підряд поразки керівництво клубу через незадовільні результати відправило у відставку наставника команди Сергія Задорожного, разом з яким колектив залишив і спортивний директор Самір Гасанов.

Минулої неділі жовто-зеленим не пощастило в Чернівцях, де в матчі 22-го туру мінімально поступилися «Буковині» — 0:1. Фатальною для гостей стала 34-та хвилина, коли після безадресного флангового навісу суперників паніка охопила доволі досвідченого захисника Олександра Дугієнка. Намагаючись вибити м’яч, головою переправив його точнісінько у власні ворота. Не на висоті, так би мовити, був і дебютант-голкіпер Роман Жмурко. Йому, як нікому іншому, було видно: жодної загрози передача не несе. Але попередити про це досвідченішого партнера чомусь не наважився.

Не хотілося би зрештою загострювати на цьому увагу, але чи не від того всі біди команди, що керувати її діями, скажімо, довіряють спеціалістам, які не мають права працювати на посаді головного тренера. Нічого не маючи проти того ж колишнього футболіста «Ниви» Сергія Задорожного, нагадаю, що відповідної ліцензії він не мав і в протоколах зустрічей головним тренером фігурував саме Самір Гасанов. Утім і тренерський тандем, який розпрощався з Тернополем, може виставити не менше претензій власникам клубу. Попри певні зусилля для спорудження бази команди на спортивному комплексі «Ватри» і вчасного фінансового забезпечення, хоча би якісних футбольних тренувальних газонів гравці і тренери досі не мають у своєму розпорядженні. А за чотири дні до першої в цьому році офіційної домашньої зустрічі надії на те, що команда повернеться до рідного міста, мінімальні.

Як би там не було, але призначеному виконувачем обов’язків головного тренера воротарів Вадимові Боженку та його асистентам, тренерам дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон» Олегові Лівіцькому з Олександром Стахівим, доведеться задовольнятися тим, що є. І, звісно ж, постаратися покращити настрій як власникам футбольного клубу «Нива», так і прихильникам команди. Інакше — читай заголовок цього матеріалу.

Інші результати 22-го туру: «Поділля» — «Нива» (Вінниця) — 1:4, «Прикарпаття» — «Арсенал» — 2:0, «Полісся» — «Львів» — 2:0, «Агробізнес» — «Скала» — 1:2.

У неділю, 22 квітня, тернопільська «Нива», як уже було згадано, проведе перший цього року офіційний домашній поєдинок. Гра відбудеться у Вишнівці. Початок — о 16-й годині.

Фото із сайту ФК «Нива»