Не забудьте про земельний податок

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що, відповідно до Податкового кодексу України, плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок — обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Орендна плата – обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Згідно зі статтями 269, 270 кодексу платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) або землекористувачі, а об’єктами оподаткування земельним податком — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Відповідно ж статті 31 Закону України від «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється зокрема в разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.

Отож, якщо фізична особа викуповує орендовану нею земельну ділянку державної або комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу, то стає платником земельного податку з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку. До дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку сплачується орендна плата відповідно до договору оренди землі.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ