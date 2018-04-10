Не забудьте про строки звітності і сплати

Фахівці Тернопільської ОДПІ роз’яснили до якого числа потрібно задекларувати доходи. А також сплатити єдиний податок підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування.

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, відображаються в податковій декларації платника єдиного податку — фізичної особи–підприємця, яка подається у строки відповідно до статті 296 Податкового кодексу України:

— для платників єдиного податку першої та другої груп — у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року (за 2017-й — 1 березня 2018 року);

— для платників єдиного податку третьої групи — в строки, встановлені для квартального податкового періоду, тобто протягом сорока календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (у 2018 році – 9 лютого, 10 травня, 9 серпня, 9 листопада).

Платники першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше двадцятого числа (включно) поточного місяця. Вони також можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують його протягом десяти календарних днів після граничного строку подання декларації за податковий (звітний) квартал (у 2018 році — 19 лютого, 18 травня, 17 серпня, 19 листопада).

Податкову звітність можна також подавати через відповідний сервіс ДФС «Електронний кабінет» із використанням електронного цифрового підпису. В податковій інспекції також нагадали, що завершується кампанія декларування неоподаткованих доходів, отриманих у 2017 році. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи — 2 травня 2018 року.

Додатково у Центрі обслуговування фахівці інспекції проводять тренінги, надають докладні консультації та практичну допомогу в заповненні декларації та подання електронної звітності.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ