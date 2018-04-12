Не кажи гоп, поки не перескочиш

Після проведених минулого тижня перших чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів сезону 2017—2018 років чи не всі прихильники гри мільйонів і більшість спеціалістів, здається, були готові негайно назвати квартет команд, який продовжить боротьбу за найпрестижніший клубний європейський трофей. Наче забули винесену в заголовок народну мудрість.

Тож минулого вівторка ближче до опівночі хоч-не-хоч довелося про неї згадувати. Гравці італійської «Роми», без сумніву, повірили своєму наставникові Еусебіо Ді Франческо, який навіть після відчутної поразки в Іспанії від «Барселони» (1:4) запевняв, що його команда завжди дивиться тільки вперед. І саме в цьому її сила. Вже після фінального свистка, який зафіксував перемогу «Роми» в повторному домашньому матчі з потрібним для неї рахунком 3:0, наставник не міг приховати радості від гри своїх підопічних. Мовляв, ті провели тактично ідеальний матч. Далі на команду чекає принципова недільна зустріч чемпіонату Італії із земляками з «Лаціо», а вже після неї всі разом ставитимуть перед собою наступну мету. Причому, коли вже вперше в своїй історії дійшли до такої пізньої стадії Ліги чемпіонів, іншої мети, аніж вихід до фіналу, бути не може.

Що ж до невдах (якось навіть язик не повертається так назвати зірковий склад «Барселони» на чолі з Ліонелем Мессі), то каталонці третій сезон підряд змушені були зупинитися на стадії чвертьфіналу. Один раз, так би мовити, випадковість, а два і більше — закономірність?

Чинні переможці Ліги чемпіонів з «Реалу» вчора, до речі, теж ледве не попеклися. Після 3:0 у виїзному матчі з іншим італійським клубом «Ювентус» на очах власних прихильників чи не весь час атакували і… пропустили ті ж три «сухі» м’ячі. Щоправда за тридцять секунд до завершення компенсованих арбітром до другого тайму трьох хвилин підопічні Зінедіна Зідана правдами чи не правдами зуміли переконати рефері, що оборонці гостей у своєму штрафному майданчику порушили правила в боротьбі з Васкесом і треба призначати одинадцятиметровий. Звісно, завершитися все це дійство без грандіозного скандалу не могло. Голкіпера «старої синьйори» Джанлуїджі Буффона вилучили з поля, а лідер королівського клубу Кріштіану Роналду вже аж на восьмій компенсованій хвилині без проблем виграв дуель у дублера легендарного італійця Войцеха Щенсни — 3:1 на користь «Ювентуса», але далі крокує «Реал».

Ще в одному повторному матчі теж вистачало інтриги. Англійський «Ліверпуль», домігшись спочатку впевненої домашньої перемоги над без однієї хвилини чемпіонами своєї країни з «Манчестер Сіті» (3:0), і на виїзді продемонстрував, хто більше заслуговує на вихід до півфіналу — 2:1. Утім і підопічні Хосепа Гвардіоли не забарилися кинути «камінець» у суддівський город. На їхню думку ті відмінили справедливо забитий гол Сане. А вилученому після першого тайму наставникові «містян» загрожує дискваліфікація на два матчі вже в наступному сезоні. І лишень повторна зустріч чемпіона Німеччини «Баварії» з іспанською «Севільєю» зовні була мирною. Нульова нічия, і до півфіналу вийшов клуб з Мюнхена, який тиждень тому на виїзді домігся перемоги — 2:1.

Жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться в п’ятницю, 13 квітня. Одним з тих, хто його проводитиме, буде головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Не випадково, адже фінальний поєдинок 26 травня зіграють у Києві на НСК «Олімпійський».

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