Новою назвою безпорадність не приховаєш

Невдовзі після здобуття нашою державою незалежності керівництво галузі фізичної культури і спорту освітянського міністерства ініціювало проведення Спортивних ігор школярів України, які за аналогією із Всесвітніми гімназіадами мали проводитися один раз на чотири роки напередодні чергових літніх Олімпійських ігор. Та, провівши чотири підряд комплексні старти майбутніх олімпійців, п’яті в 2016-му чомусь уже провели без турніру представників «королеви спорту».

Утім уже в цьому році владоможці з міністерських кабінетів оголосили про старт нових комплексних змагань — Гімназіади України. Ніби і цілком логічне рішення — не відрізнятися власною, десь містечковою з ностальгією за «совком», назвою від авторитетних міжнародних змагань. Організатори вже згаданих всесвітніх гімназіад, до речі, оголосили про повернення, як це було наприкінці минулого століття, до дворічного циклу проведення стартів і вже на початку травня очікують у Марокко приїзду в гості юних спортсменів з усієї планети.

Та вітчизняні реалії, схоже, переконують, що зміна назви аж ніяк не означає… якісних змін. У цьому мали нагоду переконатися юні легкоатлети, які на минулому тижні сперечалися за нагороди Гімназіади України в Одесі. Авторитет турніру всеукраїнського масштабу, свідомо чи ні, принизили ще до його початку, наперед визначивши склад збірної України на Всесвітню гімназіаду за підсумками… зимових стартів у приміщенні. Тож учасникам залишилося хіба боротися за почесні призи. Навіть показані відмінні результати не давали їм шансу стати учасниками такого авторитетного міжнародного форуму.

А наостанок, чи не останньої миті, ще й змінили регламент, дозволивши виступити молодшим юнакам і дівчатам 2004-го народження та учням спеціалізованих училищ фізичної культури і спорту, а не тільки загальноосвітніх навчальних закладів. Більшість з обласних збірних, звісно, про нововведення не встигли дізнатися і чимало талановитих прихильників «королеви» не привезли. Гості були неприємно вражені й організацією змагань. У 21-му столітті проводити всеукраїнські старти з ручним хронометражем, погодьтеся, нонсенс. Так само, як і економити на суддях високої кваліфікації.

Зрештою всі ці недоречності не вплинули на виступ юних тернопільських легкоатлетів. Усі дев’ятеро, які вийшли на бігові доріжки і в сектори місцевого стадіону «Динамо», заслуговують на похвалу. Насамперед, звичайно ж, учень Тернопільської ЗОШ №27 Вадим Трач. У перший змагальний день підопічний тренера ОДЮСШ із літніх видів спорту Олега Данилюка не залишив суперникам шансів у вирішальному забігу на 400 метрів — 51,0 секунди. А другого на завершальному відрізку комплексної естафети 100—200—300—400 метрів зробив усе для того, аби квартет тернопільських юнаків виборов друге місце — 2 хвилини 03,4 секунди. Ще один переможний забіг із Вадимом, до речі, провели Максим Клименко із ЗОШ №23, Данило Буженін з педагогічного ліцею, якими опікуються тренери Тернопільської ОДЮСШ Олена Клименко з Михайлом Васіруком, та Олександр Жеребний із ЗОШ №16, який теж тренується в Олега Данилюка.

Про повний же комплект нагород для збірної потурбувалася наймолодша в збірній, учениця ЗОШ №22 Дарина Мостова. В секторі для метання спису підопічна тренерів Тернопільської ОДЮСШ Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського виявила неабияку силу волі. В суперечці зі старшими конкурентками і сильним вітром завоювала бронзову медаль — 30 метрів 52 сантиметри. Не були статистами й інші. Вже згаданий Данило Буженін фінішував четвертим у бігу на 100 метрів — 11,2 секунди. Учневі ЗОШ №24 Денисові Загалюку (тренер Михайло Васірук) удала спроба на висоті 185 сантиметрів принесла шосте місце в секторі для стрибків у висоту. А Євген Гаврилишин з педагогічного ліцею (тренери Сергій Крук з ОДЮСШ і Валерій Большаков із Чортківської ДЮСШ) із результатом 5 метрів 83 сантиметри посів сьоме місце в стрибках у довжину. Нарешті про успіхи підопічних Наталії Гавронської з ОДЮСШ із літніх видів спорту. Шосте місце в потрійному стрибку посів Ігор Танасійчук із ЗОШ №9 — 12 метрів 10 сантиметрів. А Вікторія Драгунцова зі школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука фінішувала дев’ятою в бігові на одне коло — 1 хвилина 02,3 секунди.

Усіх же залікових балів, набраних юними майстрами «королеви спорту», вистачило для того, аби з загальнокомандному заліку збірна школярів Тернопільщини посіла дванадцяте місце — 259 очок. А Вадимові Трачу раджу не засмучуватися. З його ставленням до тренувань міжнародні старти від нього навряд чи кудись подінуться.

Л. ДАХНОВСЬКИЙ.

На фото: вгорі — естафетний квартет; другий справа — переможець гімназіади в бігу на 400 метрів Вадим ТРАЧ; бронзова призерка з метання спису Дарина МОСТОВА.

Фото з архіву автора