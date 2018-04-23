Обмежень щодо кількості видів діяльності не передбачено

Реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані підприємцем види господарської діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010. На підставі поданої заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності. За умови, звісно, що ці види діяльності дають право на застосування «спрощенки».

Обмежень для фізичних осіб-підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку, кодексом не передбачено.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок: 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ