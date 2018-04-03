Одні фаворити взяли реванш в інших

Суперечка за звання переможців 28-х сільських спортивних ігор Козівщини з волейболу серед чоловічих команд знову звелася до принципового протистояння аматорських колективів із Ценова і Вікторівки. Як і торік, команди цих сіл стали переможцями групових турнірів.

А після успішно проведених півфінальних поєдинків не забарилися схрестити зброю і у вирішальній зустрічі за головний приз турніру. Для прихильників гри над сіткою втім повідомлю: поборотися за звання найсильнішого сільського волейбольного колективу Козівського району цього разу виявили бажання посперечатися шість команд аматорів. Услід за фаворитами після групової стадії фінішували волейболісти з Таурова і Городища. Останні, наймолодші за віком та ще й із представницею слабшої половини людства Христиною Брицькою в складі, заслужили компліментів за самовідданість під час групового турніру. Натомість сил на те, аби в матчі за третє місце скласти гідну конкуренцію команді з Таурова сил їм уже не вистачило.

Окрасою ж змагань, без сумніву, знову став «золотий» поєдинок між чинними чемпіонами з Ценова і їхніми одвічними конкурентами з Вікторівки. Сповнені непереборного бажання реваншуватися волейболісти з фермерського господарства «Вікторія-92» більш ніж упевнено завершили на свою користь першу з трьох передбачених регламентом партій. Але і конкуренти доклали максимум зусиль, аби відновити рівновагу в другій. І лише ціною неймовірних зусиль волейболістам з Вікторівки в ендшпілі другого сету вдалося довести, що цього року саме вони заслуговують на чемпіонський титул — 2:0.

Лауреати турніру нагороджені грамотами і преміями. А тріумфатори змагань повезли додому ще і головний приз — кубок за перемогу.

І. КУЛЬКА,

голова районного ФСТ «Колос».

На фото: переможці районних спортивних ігор Козівського району з вікторівки.

Фото з архіву автора