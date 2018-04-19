Отримайте безкоштовно

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Для отримання безкоштовних бланків декларації про майновий стан і доходи, а також бланків заяв та інших документів щодо звернень громадян для надання адміністративних послуг прохання звертатися до модератора!

У податковій інспекції рекомендують при поданні податкової звітності особисто платниками податків або уповноваженими на це особами у разі необхідності мати із собою документи, що посвідчують особу та надають право представляти інтереси платника податків. Для пред’явлення у Центрі обслуговування платників,

У Центрі обслуговування платників фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок: 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ