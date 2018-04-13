Перші чотири ОТГ Тернопільщини отримали землю у власність

На Тернопільщині створено 40 об’єднаних територіальних громад. ОТГ області свого часу підписали меморандуми про передачу земель за межами населених пунктів, а це 39 тисяч гектарів — з головним управлінням Держгеокадастру в області.

— Перші чотири об’єднані територіальні громади вже отримали землі в комунальну власність. Плануємо завершити процес передачі земель державної власності в комунальну до кінця року, — каже перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру в області Віктор Білецький.

Документи про передачу земель підписали голови Коропецької селищної ОТГ Монастириського району, Вишнівецької селищної ОТГ, Чернихівецької сільської ОТГ і Колодненської ОТГ Збаразького району.

— Громади цих територій отримали 1655 гектарів земель, — додав Віктор Білецький.

За його словами, якщо громада хоче розвиватися, залучати інвестиції, створювати робочі місця і належні умови для своїх людей, управляти соціальними об’єктами й територіями, то вона потребує управління земельними ресурсами. Це необхідна умова для розвитку громади.

Земля — один з основних інструментів залучення інвестицій, наповнення бюджетів і планування розвитку ОТГ. Тепер для громад буде основним завданням визначити, хто використовує ці землі, чи він платить податки, як обробляє, чи оформив оренду паю. Якщо громада управлятиме цими процесами, з’явиться реальна можливість збільшити надходження до місцевого бюджету.

Валентина ДЕВЛИШ

На фото: керівники ОТГ та Держгеокадастру в області.