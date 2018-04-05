Повний комплект нагород

Із повним комплектом нагород повернулися з Рівного вихованці відділення боксу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Юні майстри шкіряної рукавички відзначилися під час відкритого турніру пам’яті П. Дмитрієва.

Змагання стали доволі представницькими. Окрім господарів, за звання лауреатів сперечалися ще атлети з восьми областей нашої держави і гості із сусідньої Білорусі. Втім наші земляки свого наставника Руслана Фірмана не засмутили. У ваговій категорії до 48 кілограмів не було рівних Назарові Кордупелю. «Срібло» дісталося Ігореві Будзінському (до 69 кг), «бронза» — Олександрові Шеліхевичу (до 63 кг).

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: Назар КОРДУПЕЛЬ — переможець турніру в Рівному.

Фото з архіву автора