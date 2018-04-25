Подарунки з-за кордону оподатковуються

Згідно з Податковим кодексом України до доходу, отриманого з джерел за межами України, відносять будь-який дохід, отриманий резидентами. Зокрема й у вигляді подарунку.

Якщо джерело виплат доходів є іноземним, суму такого доходу включають до річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб — отримувача, який у такому випадку повинен подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Дохід оподатковується за ставкою 18 відсотків. Окрім цього, такий дохід є об’єктом обкладення військовим збором — 1,5 відсотка.

Однак громадяни мають право зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, за нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Такий платник має визначити суму зменшення за зазначеними підставами в річній податковій декларації. Але це можливо лише за умови отримання від уповноваженого державного органу країни, де було одержано подарунок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу чи об’єкт оподаткування.

Довідка має бути належним чином легалізована, якщо іншого не передбачено чинними міжнародними договорами України.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок: 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ