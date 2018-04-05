Податковий календар на квітень

Фахівці Тернопільської ОДПІ інформують платників про граничні строки сплати та подання необхідної звітності. Ось про що не варто забувати бухгалтерам:

У вівторок, 10 квітня

Останній день подання:

— звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за березень (форма № 1-РС);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за березень (форма № 2-РС);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за березень (форма № 3-РС);

— звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за березень (форма № 1-ОА);

— звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за березень (форма № 1-ОТ).

У понеділок, 16 квітня

Останній день подання:

— звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за березень.

У четвер, 19 квітня

Останній день сплати:

— авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами – підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, і членами фермерського господарства за I квартал.

У п’ятницю, 20 квітня

Останній день подання:

— податкової декларації з ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

— декларації акцизного податку за березень (суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом п’ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу);

— податкової декларації з рентної плати за березень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень у разі неподання податкової декларації на 2018 р.;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за березень;

— звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за I квартал (форма № Ф4-ФСС з ТВП);

— звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за I квартал.

Останній день сплати:

— авансового внеску з єдиного податку на квітень платниками першої та другої груп;

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за березень (крім гірничих підприємств).

У п’ятницю, 27 квітня

Останній день сплати:

— ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

— акцизного податку за березень;

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за березень;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за березень;

—рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за березень;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за березень;

— єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал;

— авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за I квартал;

— плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень;

— авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за І квартал;

— податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень;

— податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за березень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

— військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень.

Докладні консультації, тренінги щодо кампанії декларування та надання практичної допомоги в заповненні електронної звітності отримайте у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ