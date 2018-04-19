Попрацювали разом із динамівцями

Працівники Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» уже вдруге взяли участь у всеукраїнському місячнику «Спорт для всіх — спільна турбота». Після прибирання території навколо палацу спорту «Текстильник» навели лад і на міні-футбольному майданчику зі штучним покриттям на території обласного ФСТ «Динамо», який перебуває саме на балансі їхнього центру, та інших спортивних майданчиках динамівського товариства.

Разом з агітаторами за здоровий спосіб життя також плідно попрацювали працівники управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації та обласного ФСТ «Динамо». Тож людям із прилеглих будинків та й зі всього Тернополя, які щовечора приходять сюди пограти у волейбол, міні-футбол, теніс, буде займатися значно комфортніше.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»