Підтверджувальні документи необхідні

Чи потрібно при поданні податкової декларації про майновий стан і доходи з метою використання права на податкову знижку надавати довідку про отримані в звітному році доходи? Відповідь на це запитання дали в Тернопільській ОДПІ.

Фізична особа, яка подає податкову декларацію про майновий стан і доходи з метою скористатися податковою знижкою, відповідно до вимог Податкового кодексу України, повинна на вимогу надати разом із такою декларацією довідку про отримані в звітному році доходи. При цьому підпункт «в» пункту 176.2 статті 176 передбачає, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ