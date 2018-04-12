Із нагоди Всесвітнього дня здоров’я, який цивілізований світ, починаючи з 1950 року, відзначає 7 квітня, на Тернопільщині, як і по всій Україні, проходять масові фізкультурно-спортивні старти «Рух заради здоров’я». Основним їхнім завданням є стимулювання населення до занять фізичною культурою і спортом, сприяння фізичному розвиткові та загартуванню організму.

У нашій державі квітневий фестиваль «Рух заради здоров’я» проводиться в усіх регіонах, де функціонують обласні центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Саме тому працівники тернопільського обласного, перед тим як запросити земляків до регулярних занять фізкультурою, хочуть нагадати про рекомендації, потрібні для того, щоб на перших порах вони не видавалися дискомфортними.

Скажімо, для тих, хто веде сидячий спосіб життя, для доброго здоров’я замало відвідин тренажерного залу чи 30-хвилинного оздоровчого бігу три-чотири рази на тиждень. Спеціалісти радять постійно займатися оздоровчим спортом. Адже недостатній рух призводить до ожиріння, діабету другого типу, хвороб серцево-судинної системи. Натомість фізичні вправи допомагають людям підтримувати здоров’я і швидко відновлюватися після захворювань. Не забудьте також, що позитивний ефект від активних занять нівелюється, щойно ви їх припините.

Тож, навіть якщо ви більшу частину робочого часу проводите в кабінеті, ніщо не завадить зробити гімнастику навіть у ньому. Ось найпростіші вправи:

— тричі вдихніть на повні груди;

— енергійно розітріть вуха спочатку в горизонтальному напрямі, а пізніше — у вертикальному;

— розітріть щоки;

— потріть крила носа;

— промасажуйте потилицю;

— кілька разів легко проведіть пальцями вздовж брів;

— легенько промасажуйте все обличчя обома руками;

— склавши долоні, підніміть їх на висоту обличчя, пальцями лівої руки обхопіть кінчики пальців правої руки, потім змініть положення рук;

— складіть долоні перед грудьми, розведіть пальці, міцно притискаючи долоні одна до одної, натискаючи, пружиньте пальцями;

— промасажуйте кожен палець окремо;

— встаньте, походіть, потягніться двома руками доверху, одночасно вдихнувши, а опускаючи руки, видихніть;

— кілька разів присядьте, виконайте кілька поворотів тулуба вправо, вліво. Пострибайте на місці, тримаючи руки на поясі.

Погодьтеся, навіть якщо ви зробите 5—10-хвилинну перерву, нарікань від керівництва не заслужите. Однак збережете своє здоров’я. Причому люди, які займаються сидячою роботою, повинні робити 5-хвилинну перерву через дві години після початку роботи і дві 5-хвилинних — у другій половині робочого дня: через 1,5 години після обіду і ще через годину.

А ось при тяжкій фізичній праці потрібно робити перерви по 10—15 хвилин через кожні 1,5 години в першій половині робочого дня і 10—15–хвилинні перерви через кожну годину — в другій половині. При роботі на верстатах доцільно робити 5-хвилинну перерву через 2 години після початку роботи і таку ж — у другій половині робочого дня: через 1,5 години після обіду.

Швейцарські вчені, до речі, провели дослідження 209 людей, які перенесли серцевий напад. Фізична активність після нього, як правило, є профілактикою загострень. Тож спеціалісти поставили собі за мету зрозуміти, що робиться зі станом кровоносних судин, якщо спочатку займатися фізичними вправами, а потім перестати їх виконувати. Протягом чотирьох тижнів добровольці займалися аеробікою, силовими та іншими вправами. Потім в учасників перевірили стан кровоносних судин. Виявилося, що вони були в кращому стані, аніж до фізичних навантажень.

Після цього деяких пацієнтів попросили на деякий час перервати заняття фізичними вправами. Як наслідок, уже через місяць з’ясувалося, що весь позитивний ефект нівелювався і судини стали такими, як до занять фізичною культурою. Отже, щоб досягнути реальних результатів, фізичними вправами потрібно займатися постійно.

О. ГИКАВА.

Фото «Спорту для всіх»