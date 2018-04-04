Рівняються на наставника

Найбільш титуловані атлети, серед яких Олег Жох з Вінничини, Євген Прудник з Києва, наш земляк із Кременця Олег Петренко та інші, узяли участь у ювілейному, 25-му чемпіонаті України з армспорту. Всього ж за нагороди турніру, який нещодавно відбувся в Немирові Вінницької області, сперечалися близько двох сотень рукоборців із 24-х областей держави.

Честь збірної нашої області захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ і літніх видів спорту, які тренуються під керівництвом абсолютного чемпіона світу, заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря. І, як завжди, були на висоті. У ваговій категорії до 85 кілограмів майстрові спорту Олегові Петренку не було рівних в боротьбі на праву руку. А в турнірі на ліву цього разу виборов друге місце. Титул віце-чемпіона в боротьбі на ліву руку у ваговій категорії до 90 кілограмів виборов і майстер спорту Ігор Пасєка. Натомість у суперечці на праву посів четверте місце.

У загальнокомандному заліку збірна Тернопільщини фінішувала п’ятою. За підсумками змагань визначено склад збірної України, яка з 26 травня по 3 червня виступить на чемпіонаті Європи в столиці Болгарії Софії. До головної команди увійшов і Олег Петренко.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: рукоборці Тернопільщини разом зі своїм наставником Андрієм ПУШКАРЕМ (у центрі) після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора