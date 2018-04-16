Способів є три

Кампанія декларування доходів, отриманих торік фізичними особами, триває до другого травня 2018 року включно. Тому фахівці Тернопільської ОДПІ нагадають землякам про необхідність виконати свій конституційний обов’язок та вчасно подати декларацію про майновий стан і доходи.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси. Є три способи її подання. Перший — особисто або уповноваженою на це особою. Тобто з безпосереднім відвідуванням податкової інспекції.

Декларацію можна також надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Однак не варто забувати, що таке відправлення платник податку зобов’язаний здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

Третій же спосіб є найсучаснішим. Мова про декларування в електронній формі. Якщо вирішите скористатися саме цим способом і подати декларацію через «Електронний кабінет платника податків», що розташований на веб-порталі ДФС України в меню електронних сервісів, врахуйте вимоги законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Залишилися лічені дні до завершення деклараційної кампанії. Тож податківці радять не зволікати і задекларувати свої доходи в будь-який зручний спосіб.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ