Спільна для всіх турбота

Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх — спільна турбота», який традиційно проводять у квітні, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» розпочав із прибирання території навколо палацу спорту «Текстильник», в приміщенні якого і знаходиться. Його співробітники сподіваються, що напередодні весняно-літнього сезону разом з волонтерами облаштують якомога більше спортивних майданчиків.

А прилеглу до спортивної арени територію минулого вівторка прибирали разом із працівниками «Текстильника». Згребли минулорічне листя з газонів, відремонтували і пофарбували спортивний інвентар, вивезли сміття. Всі працювали дружно, із завзяттям.

Після завершення ж роботи вирішили звернутися до всіх прихильників здорового способу життя. Розпочніть із найпростішого — прибирання території і відновлення спортивних майданчиків за місцем проживання. Чи просто підготуйте місце для занять фізичною культурою і спортом для малечі і дорослих.

Фото обласного «Спорту для всіх»