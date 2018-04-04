Станьте учасниками Великодніх забав

У Світлий вівторок, 10 квітня, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення запрошує тернопільців і гостей міста на Театральний майдан. Прихильники здорового способу життя матимуть унікальну можливість стати учасниками спортивних Великодніх забав.
Спортивно-розважальне свято розпочнеться з конкурсу малюнків на асфальті для наймолодших. Далі — рухливі ігри для дітей віком 7—14 років, розваги і забави для дорослих. А родзинкою стартів, без сумніву, має стати сімейна Великодня естафета.
Усім учасникам свята гарантовані подарунки від партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення. Початок — о 15-й годині.
Фото Тернопільського центру фізичного здоров’я населення