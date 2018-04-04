Станьте учасниками Великодніх забав

Як ми і передбачали в розповіді про початок чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який позавчора завершився в Луцьку, однією медаллю збірна Тернопільщини не обмежилася. До «золота» студента коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Василя Макуха в спринті додалися ще одна нагорода найвищої проби, а також срібна і бронзова медалі.