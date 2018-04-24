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24.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Старти в «Топільчому»

Спортивний фестиваль «Мама, тато, я — спортивна сім’я!» минулої неділі відбувся і в Тернополі. Дозвілля для батьків і дітей організував Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. 

На стадіоні «Олімпія» в парку «Топільче» змагалися десять родин. Продемонстрували свою майстерність у різноманітних рухливих естафетах та в інтелектуальному конкурсі. Переможцями в азартній боротьбі безпристрасне журі визнало сім’ю Бучків. За ними — родинні тріо Бабіїв і Дарнапуків.

Лауреатам і всім учасникам на згадку про змагання вручили медалі, грамоти, подарунки від партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — торгової марки «Ласунка» і мережі магазинів «Спортландія». Порадували всіх, без сумніву, й ексклюзивні футболки учасників змагань «Мама, тато, я — спортивна сім’я!»

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення

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Про автора

Богдан Дікальчук

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