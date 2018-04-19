Тернопільські юнаки — чемпіони «Дитячої ліги»

Квітень-травень — пора вирішальних баталій у «Дитячій лізі», яку заснувала Асоціація дитячого волейболу України. На минулому тижні, скажімо, визначилися лауреати чемпіонату України серед юнаків 2004 року народження та молодших.

Квартет переможців зональних стартів з’ясував стосунки в Дніпрі. І вже перед завершальним туром не було сумнівів, що титул переможців дістанеться вихованцям Тернопільської КДЮСШ №1. Підопічні Назарія Семотюка, якому допомагав досвідчений спеціаліст Михайло Туркула, розпочали з упевненого реваншу над командою Закарпатської ОДЮСШ, яким поступилися на попередньому етапі змагань — 3:0.

Перемога над головним із конкурентів, без сумніву, додала хлопцям упевненості. Тож на хвилі позитивних емоцій далі не менш переконливо, теж із «сухим» рахунком, здолали господарів майданчика з місцевого вищого училища фізичної культури. А перед початком завершальної зустрічі з командою столичного спортивного ліцею наставники нагадували підопічним хіба про те, що не мають права навіть на мінімальну самозаспокоєність. І хоча тернопільські юнаки в душі вже десь відчували себе без п’яти хвилин чемпіонами, психологічної впевненості вистачило, аби після єдиної програної на турнірі партії все ж таки довести справу до логічного завершення — 3:1.

Щирі вітання чемпіонам — капітанові команди Назарові Мамчуру, братам Анатолієві і Владиславові Шельвахам, Дмитрові Ващекіну, Олегові Дмитріву, Кирилові Терещенку, Олександрові Бурді, Михайлові Фуксі Назарові Лівіцькому, Назарові Дмитруку, Віталієві Міньку та їхнім наставникам Назарієві Семотюку і Михайлові Туркулі.

На фото: переможці юнацького чемпіонату України з Тернопільської КДЮСШ №1. Крайній зліва у верхньому ряду — Назарій СЕМОТЮК, крайній справа — Михайло ТУРКУЛА.

Фото з архіву Назарія СЕМОТЮКА