Титул для наймолодшого

У Рівному, де відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків 2003—2004 років народження, успішно виступили і наймолодші вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту. Один з них повернувся додому лауреатом.

У своїй ваговій категорії відзначився учень школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука Владислав Поливко, який завоював бронзову медаль. Успішно виступив і Олександр Шевчук із Тернопільської ЗОШ №21 — п’яте місце.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка.

На фото: під час церемонії нагородження. Крайній справа —Андрій ТЕЛЕБАН.

Фото з архіву навчального закладу