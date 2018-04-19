Тріумф із золотаво-срібним відблиском

Басейн «Мікомп» у Кам’янському Дніпропетровської області став ареною змагань чемпіонату України з плавання серед спортсменів із вадами слуху. За нагороди в стартах юнаків і дорослих сперечалися майже сім десятків плавців із дев’яти областей і столиці нашої держави.

Честь тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» захищали двоє вихованців із молодшої вікової групи. І виступили вище всяких похвал. У суперечці дівчат віком до п’ятнадцяти років титул віце-чемпіонки України поза всяким сумнівом заслужила тринадцятирічна Віталія Мороз. Фінішувала другою у вирішальних запливах на 50 і 100 метрів на спині та на 50 метрів батерфляєм. І у вільному стилі не пасла задніх — шості місця на 50 і 100 метрів.

Та одним з головних героїв змагань став Ілля Султанов. В юнацьких перегонах плавців, не старших п’ятнадцяти років, йому не було рівних. Показав найкращий час у вирішальних запливах на 50 і 100 метрів вільним стилем і батерфляєм і на 200 метрів комплексним плаванням.

Юні плавці досягли успіху завдяки своїм наставникам. Юну віце-чемпіонку тренує Світлана Мазур, тріумфатора чемпіонату Іллю Султанова — Ольга Федчишин.

На фото: вгорі — Ілля СУЛТАНОВ в обіймах переможених друзів-суперників; на другій сходинці п’єдесталу пошани — Віталія МОРОЗ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»