Усі увійшли до збірної

Чемпіонат України з гирьового спорту минулих вихідних відбувся в Києві. Цього разу богатирі з чотирнадцятьох областей нашої держави продемонстрували свою майстерність у вправі за довгим циклом та в напівмарафоні — підніманні гирі однією рукою протягом тридцяти хвилин.

До честі тернопільських атлетів, які захищали честь обласної федерації гирьового спорту, всі з них не тільки піднялися на п’єдестал пошани, а й завоювали право виступити на чемпіонаті Європи в цих дисциплінах, який наприкінці квітня відбудеться в Словенії.

Передусім про успіхи тих, хто змагався в головному турнірі дорослих. Хоча сімнадцятирічному вихованцеві Збаразької районної ДЮСШ Богданові Тольпі вік дозволяє ще виступати в юнацьких змаганнях, ось уже скільки часу не цурається кидати виклик старшим. І на помості спорткомплексу Національного медичного університету імені О. Богомольця студент Тернопільського професійного коледжу з посиленою фізичною і військовою підготовкою порадував свого наставника, заслуженого тренера України Петра Багрія тим, що, працюючи з 32-кілограмовими гирями, з допомогою нового особистого досягнення став чемпіоном України як серед юніорів, так і серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. А в надважкій вазі, і це теж уже стає доброю традицією, не було рівних інженерові-програмістові ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Романові Сіправському, яким опікується ще один заслужений тренер України Зіновій Кульчицький.

Останній не менше порадів і з того, що успішно виступила вже його підопічна, студентка коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Соломія Євсюкова, яка виборола друге місце в суперечці юніорок і третє — в турнірі дорослих. Додам, що жінки підіймали вдвічі легші гирі.

Нарешті про змагання сеньйорів. Відзначивши нещодавно шістдесятилітній ювілей, працівник Тернопільського водоканалу Сергій Боднарчук вочевидь вирішив найкращий подарунок зробити собі сам. І повернувся додому відразу з двома золотими медалями. Перемогою у вправі за довгим циклом не задовольнився, а ще й у напівмарафоні показав найкращий для своєї вікової групи результат — 441 підйом 16-кілограмового снаряда.

А про вже згаданого майстра спорту міжнародного класу Петра Багрія нецікаво навіть заводити мову. У віковій групі 55—59 років працюють ще з 24-кілограмовими гирями. І у ваговій категорії до 90 кілограмів Петро Федорович знову шансів суперникам не залишив.

На фото: тернопільські гирьовики після церемонії нагородження.

Фото з архіву Романа СІПРАВСЬКОГО