У погоні за різницею забитих і пропущених

Після принципової виїзної перемоги київських динамівців над донецьким «Шахтарем» у попередньому турі чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги прихильники гри мільйонів зробили висновок, що боротьба за «золото» надзвичайно загострилася. Втім підопічним Олександра Хацевича, окрім імовірної перемоги в завершальному матчі турніру з гірниками, потрібно задуматися ще й над тим, як за якихось п’ять поєдинків ліквідувати гандикап у десять балів різниці забитих і пропущених м’ячів.

Саме стільки динамівці поступалися за першим з додаткових показників після вже згаданого успіху. Минулих вихідних, коли відбулися зустрічі 28-го туру, якось суттєво покращити становище динамівцям не вдалося. Наблизитися до конкурентів лишень на один крок удалося хіба завдяки надзвичайно «розхристаним» діям голкіпера Андрія Пятова та оборонців «Шахтаря» в суботньому домашньому протистоянні з «Ворсклою». Повівши на початку другого тайму з рахунком 3:0 (двічі відзначився Марлос, ще одного разу — Віктор Коваленко), усього за 10—12 хвилин дозволили полтавцям скоротити відставання до мінімуму.

На щастя, проведений Аланом Патріком під завісу гри ще один гол дозволив гірникам перемогти з різницею в два м’ячі — 4:2. Тож і здобута днем пізніше виїзна звитяга динамівців над «Вересом» із рахунком 4:1 навряд чи особливо засмутила лідерів і порадувала їх самих. У складі «Динамо» двічі відзначився Артем Бесєдін, по разу — Денис Гармаш і Дерліз Гонсалез, який зумів мінімально наблизити свою команду до помаранчево-чорних уже в компенсований до другого тайму час.

Одне слово, мінус дев’ять — теж солідне відставання. Особливо з огляду на те, що наступним суперником «Шахтаря» стане «Маріуполь», а самим киянам вирушати на двобій до Полтави, де гравці «Ворскли» на авторитет суперників навряд чи зважатимуть.

Інші результати 28-го туру: «Сталь» — «Зірка» — 1:1, «Чорноморець» — «Олександрія» — 1:3, «Олімпік» — «Карпати» — 0:2, «Зоря» — «Маріуполь» — 3:1.

А ще в одній парі чільної шістки найближчих вихідних силами поміряються «Зоря» і «Верес». Тож цілком імовірно, що відчутна перевага «Ворскли» над луганцями може розтанути за якихось два тури. В турнірі ж команд, які сперечаються за сьоме-дванадцяте місця, «Карпати» прийматимуть «Олександрію», «Зірка» — «Олімпік», «Сталь» — «Чорноморець».

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