У тернопільському «Загребеллі» — без тернопільців

Змагання XXII спортивних ігор школярів Тернопільщини з легкоатлетичного кросу зібрали минулої суботи в тернопільському парку «Загребелля» понад півтори сотні прихильників бігу пересічною місцевістю з тринадцятьох районів та об’єднаних територіальних громад краю і міста Бережани. Дисонансом на фоні цієї інформації організаторів прозвучала інша новина — команда школярів обласного центру на старти не заявилася.

Але то таке, як полюбляє казати відомий футбольний фахівець Мирон Маркевич. Владні нувориші вже не перший рік «реформують» галузь фізичної культури. Тож чого дивуватися з того, що в місті, де кілька років тому закрили єдине відділення легкої атлетики в дитячо-юнацьких спортивних школах, нікому потурбуватися про участь юних прихильників «королеви спорту» в обласних змаганнях.

Нам же «своє робить» — якомога повніше розповісти рідним і близьким лауреатів звітних змагань про успіхи їхніх чад. У суперечці бігунів збірних загальноосвітніх закладів I—II ступенів першими на своїх дистанціях фінішну стрічку перетнули Христина Маковійчук з Нагірянки Чортківського і Віктор Милюзина із Соколова Теребовлянського районів. За ними фінішували Катерина Стадник із Самолусківців і Дмитро Пришляк з Вікна Гусятинського району. А відзнак за третє місце удостоїлися Софія Олійник з Петрикова Тернопільського і Микола Шіцький з Котівки Гусятинського районів.

Ще азартнішою була боротьба серед учнів загальноосвітніх шкіл I—III ступенів. У суперечці дівчат, звісно, не було рівних Тетяні Когут з Бережанської ЗОШ №2, яка нещодавно на командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу в Одесі виборола четверте місце. Добре відомий фахівцям і чемпіон серед юнаків — учень Збаразької ЗОШ №1 Владислав Корнатий. На п’єдестал пошани піднялися також подруга Тетяни по навчанню Зоряна Трач і Назар Ковальський із Козівської ЗОШ №1, а також Діана Марущак із Заліщицької ЗОШ №1 та учень Тернопільського педагогічного ліцею Віктор Гнатів, який захищав честь рідного Теребовлянського району.

Із переліку лауреатів індивідуального суперництва не важко здогадатися, хто був серед претендентів на успіх у командному заліку. Суперечка збірних загальноосвітніх шкіл I—II ступенів завершилася тріумфом школярів з Гусятинщини. За ними — команди Чортківського і Теребовлянського районів. Натомість у суперечці легкоатлетів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах I—III ступенів, нікому так і не вдалося скласти конкуренцію учням з Бережан. Команда Зборівського району, хоча і не виборола жодної індивідуальної нагороди, друга, збірна Заліщицького району — третя.

А ось проведений опісля чемпіонат області з легкоатлетичного кросу, ніде правди діти, залишив гнітюче враження. Не більше півтора десятка дорослих і юніорів, серед яких дві дівчини. Втім честь і хвала переможцям — майстрові спорту Русланові Даньківу і Христині Паньків — за показані «швидкі» хвилини із секундами. У забігу дорослих друге місце виборов молодший брат Руслана Назарій, третє — не менш відомий біатлоніст Андрій Підгрушний. А в суперечці юніорів до призової трійки теж увійшли вихованці Тернопільської ОДЮСШ Олександр Юрчик, Павло Стародуб і Дмитро Ковальчук. Обов’язково згадаймо і срібну призерку серед дівчат Ангеліну Теслюк із Заліщицького району.

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