Фінал удався на славу

Із Кам’янського Дніпропетровської області повернулися юні вихованці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», які взяли участь у фінальних змаганнях ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з плавання. Виступили наші земляки, які мають ураження опорно-рухового апарату, вельми успішно.

Щедрий урожай нагород, зокрема, зібрав Сергій Ткачук, який виступав у старшій віковій групі. В своєму класі ураження юнакові не було рівних на дистанціях 50 і 100 метрів вільним стилем. А у вирішальному запливі на 50 метрів брасом завоював бронзову медаль.

У молодшій же віковій групі нагороди за третє місце в плаванні на 50 метрів вільним стилем удостоївся Ілля Василюк. Молодець і Віктор Плекан, який також виступав у молодшій віковій групі. На різних дистанціях виборов два п’ятих та одне шосте місце.

Юні тернопільські плавці тренуються під керівництвом Ольги федчишин.

На фото: Сергій ТКАЧУК після церемонії нагородження.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»