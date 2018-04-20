АГРЕСОРУ ПРИЙШОВ КІНЕЦЬ. Про це сказав Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в ефірі телеканалу «Прямий». «Кремль, хоч вони і наші брати, а вбивають своїх братів. І що ще гірше: вбиваючи своїх братів, кажуть — ми не вбиваємо. Це ви самі один одного вбиваєте. А ми тут «не при чем». І це зло. Причому світове… Зло Господь терпить, але до відповідної межі. А потім карає. І знищує його. І тому те, що зараз робиться, що зараз робить світ з агресором, свідчить про те, що йому прийшов кінець. Побачите — зло буде переможене», — заявив першоієрарх.

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ЧОГО ЧЕКАЄМО? За словами віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд, багато критично важливих сфер економіки України контролюються російським бізнесом, який, своєю чергою, контролюється Кремлем. І одного чудового дня він може просто знеструмити нашу країну, залишивши її без світла, тепла, води, телебачення, радіо, Інтернету, мобільного зв’язку тощо. Якщо діятимемо за методикою, описаною Михайлом Жванецьким, — тут воюємо, тут не воюємо, а тут рибу загортаємо, — то гарантовано програємо цю війну.

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КИРИЛИЦЯ ЧИ ЛАТИНИЦЯ? «Коли на латиницю переходять молдавани, казахи, узбеки, це зрозуміло. Молдавія — це 200 років тому політично відірвана Російською імперією невід’ємна частина румунського народу. Щодо серед-ньоазійських народів і держав, річ навіть не в тім, що на кирилицю вони перейшли за історичними мірками недавно. Радше кирилиця стала для них синонімом російського як колишнього, так і нинішнього імперського колоніалізму… Але у випадку з Україною, кириличний алфавіт — не інструмент колоніалізму, кирилиця не була нав’язана нам з Москви. Навпаки, це кирилиця прийшла на територію нинішньої Росії через Київ. На відміну від румун і молдаван, кирилиця як письмовий код української мови — це те, що об’єднує мільйони українців, розкиданих по всьому світові. Кирилиця не заперечувала тисячолітню культуру українців, навпаки, лише завдяки кирилиці українська мова і культура сформувалися такими, якими ми їх знаємо», — зазначає «День».

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І НЕМА НА ТО РАДИ. Національний банк оприлюднив мало-втішний прогноз: найближчими роками українці продовжать такими ж темпами полишати Батьківщину, аби працювати в тих країнах, де їхні руки цінують. За останні два роки міграція призвела до скорочення працездатного населення на 5—8 відсотків. Отже, це значний удар по українській економіці. Причому еміграційні тенденції помолодшали: близько 35% — це мігранти до 30 років, тобто молодь. За даними міністра з питань гуманітарної допомоги біженцям у Польщі Беати Кемли, в цій країні перебуває вже понад два мільйони українців.

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«КАНОНІЧНА» ЄРЕСЬ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. Ось як відреагував доктор історичних наук, професор, протоієрей Юрій Мицик на відмову запорізького священика похоронити дитину, бо вона була хрещена в УПЦ Київського патріархату: «Те, що вчинок того попа є антилюдським, — безсумнівно, і це відомо всім. Але він не відповідає і церковним канонам! Нагадаю, що хрещення є єдиним таїнством, яке може вчинити звичайний мирянин чи мирянка. У разі потреби це таїнство здійснює не священик, а диякон, а якщо того немає, то мирянин (мирянка). Це досить часто траплялося і трапляється при народженні дитини… Хто не вірить, нехай подивиться відповідні інструкції в другому томі «Настольной книги священно-церковно-служителя», виданої Московським патріархатом ще в 1913 році і перевиданої у 1993 році з благословення тодішнього патріарха Алексія II».

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І ЦЕ НЕ ЄДИНА «САМОДІЯЛЬНІСТЬ» московських священиків, зазначає протоієрей Юрій Мицик. «Скажімо, вони благословляють на бій сепаратистів і відспівують їх, але відмовляються відспівувати полеглих воїнів зі Збройних сил України, навіть коли вони були охрещені в церквах Московського патріархату… Де ж тут канони? Адже всі полеглі православні заслуговують на відспівування!.. У Дніпрі один московський священик хрестив померлих і вже похованих дітей! У Києво-Печерській лаврі деякі ченці закликають тих, хто причащався, не приймати ванну в цей день. А в самій Росії, так би мовити, батюшка вінчав парочку геїв, інший виголошує промови, у яких називає більшість людей, народжених у зимові місяці, неповноцінними та хворими психічно. У деяких церквах, як пишеться в їхніх публічних оголошеннях, забороняється приділяти таїнства зокрема «фізикам-теоретикам» і «противникам Путіна»! І таких прикладів, хоч греблю гати», — зазначає професор.

За інформаціями видань RISU, «Україна молода», «День», «Сільські вісті», «Голос православ’я».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел