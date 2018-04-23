Чому би і сім’ями не позмагатися

Вісім сімейних тріо зібралися минулої неділі на Скалатському міському стадіоні «Колос». Міська рада разом з місцевим комунальним та обласним центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запросила їх визначити лауреатів традиційних змагань «Мама, тато, я — спортивна сім’я!»

У складі сімейних тріо мали право взяти участь не старші десяти років діти. Для багатьох з останніх ці старти стали чи не першими в житті. Тож цілком зрозумілі і хвилювання всіх учасників, і азарт, з яким усі намагалися довести свою перевагу над конкурентами. Улюблені всіма різноманітні естафети на швидкість і спритність, звісно ж, допомогли максимально об’єктивно визначити, хто більше заслуговує на звання тріумфаторів.

Тож і не важко зрозуміти надзвичайно позитивні емоції Олега та Олени Кривецьких, які на чолі зі своїм капітаном, сином Святославом стали тріумфаторами, набравши за підсумками всіх випробувань п’ятнадцять очок. Особливо зважаючи на те, що найближчі переслідувачі Микола і Надія Кушніри з донечкою Юлею відстали всього лишень на один бал. А на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися Ігор з Марією Хрущі і їхній син Роман, які відстали ще на три залікових пункти.

Лауреати традиційних змагань нагороджені грамотами, медалями і призами від обласного «Спорту для всіх».

О. ГИКАВА.

Фото тернопільського обласного «Спорту для всіх»