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20.04.2018 автор:  Вільне Життя

Юніорські звитяги

Близько трьох сотень рукоборців змагалися за нагороди одинадцятого чемпіонату України з армспорту серед юніорів. В Одесі, де відбулися змагання, свою майстерність продемонстрували близько трьох сотень атлетів з 22-х областей нашої держави. 

Богатирі з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які склали основу збірної області, продемонстрували дуже добрі результати. Абсолютними чемпіонами в турнірах на обидві руки в своїх вагових категоріях стали Назар Савелюк і Дмитро Шемчук. У боротьбі на праву руку їх не менш ефектно підтримали ще й Павло Ковальчук, Сергій Точинський і Юрій Селецький. До того ж перші двоє завоювали також титули віце-чемпіонів у суперечці на ліву.

Дві срібні медалі поклав до командної скарбнички і Максим Поліщук, одну — Віталій Дядюк. Останній, як і Сергій Корнафель, удостоївся ще й відзнак за третє місце.

А всі гуртом набрали 130 залікових балів і в командній суперечці посіли високе друге місце. Тернопільські рук оборці тренуються під керівництвом абсолютного чемпіона світу, заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря.

О. КУРИЛЯК,
директор Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального закладу

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