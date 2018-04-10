Юрій Футуйма – “Писанка”

Юрій Футуйма – пісня “Писанка”.
Стоп-кадр із кліпу
Коли в нашому житті відбувається щось добре, ми не завжди вміємо дякувати за це. Сприймаємо дари як належне, а подяку вважаємо зайвими сентиментами. Швидше подякуємо, як приймаємо щось із рук у руки, за якусь послугу. Перепрошувати й дякувати — це те, що свідчить про нашу вихованість. Найперше маємо казати «Спасибі» Богові за все, як найдобрішому […]
Понад двадцять франко-, арабсько- та англомовних студентів із усмішками на обличчях виспівують пісню Івана Поповича «Розлук не буде». Особливо старанно затягує приспів сильним розкотистим голосом Тсікаї Тапіва з Зімбабве. І на якусь хвилину здається, що то співає не темношкірий парубок із Замбії, а нащадок запорізьких козаків-запорожців.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 24 грудня 2015 року.