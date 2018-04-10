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Вільне життя  |  Відео  |  Юрій Футуйма – “Писанка”
10.04.2018 автор:  Віра Перун

Юрій Футуйма – “Писанка”

Юрій Футуйма – пісня “Писанка”.

Стоп-кадр із кліпу

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Про автора

Віра Перун

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