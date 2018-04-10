Юрій Футуйма – “Писанка”

Коли в нашому житті відбувається щось добре, ми не завжди вміємо дякувати за це. Сприймаємо дари як належне, а подяку вважаємо зайвими сентиментами. Швидше подякуємо, як приймаємо щось із рук у руки, за якусь послугу. Перепрошувати й дякувати — це те, що свідчить про нашу вихованість. Найперше маємо казати «Спасибі» Богові за все, як найдобрішому […]