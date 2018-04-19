Як працюватиме податкова на свята

Повідомлення Тернопільської ОДПІ. Для зручності платників та створення комфортних умов при поданні податкової звітності в квітні і травні 2018 року Центр обслуговування платників працюватиме за таким графіком:

28 квітня — робочий день з 9-ї до 13-ї години;

5 травня — робочий день з 9-ї до 17-ї години;

30 квітня — робочий день з 9-ї до 17-ї години.

29 квітня, 1 і 9 травня — вихідні дні.

Податкову звітність можна подавати також через відповідний сервіс ДФС «Електронний кабінет» із використанням електронного цифрового підпису. Для отримання консультацій з питань застосування норм податкового та митного законодавства телефонувати до Кол-центру за номером 0-800-501-007.

Для скарг на неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби, можливих корупційних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів необхідно звертатися на сервіс «Пульс» за телефоном 0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачеві напрямок «4», та на електронну адресу: idd@sfs.gov.ua.

Довідки за телефоном: 43-46-43, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ