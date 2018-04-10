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10.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Є ще майже місяць

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Добігає до завершення кампанія декларування доходів. 

Утім у громадян залишився ще майже місяць, аби прозвітувати про отримані у 2017 році неоподатковані доходи. А для тих, хто хоче скористатися податковою знижкою, термін подачі декларації — 31 грудня 2018 року.

У Центрі обслуговування платників фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларацій про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису. Телефони для довідок — 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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