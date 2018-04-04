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04.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Із призами з Придністров’я

У Городенці Івано-Франківської області відбувся всеукраїнський турнір з легкої атлетики на «Призи Придністров’я». За нагороди змагань сперечалися юнаки і дівчата 2005 року народження і молодші. 

Серед тих, хто повертався додому задоволеними, і вихованці Зборівської ДЮСШ. Скажімо, Марії Мочук не було рівних як у бігу на 600, так і на 1000 метрів. На коротшій із цих дистанцій «срібло» виборов Петро Валюс, на довшій — Андрій Паньків, а «бронзу» — Юлія Назар і Назар Зарудний. Відзначилися юні зборівські легкоатлети і в естафеті 4 по 100 метрів. Спочатку бронзові медалі вибороли Тетяна Лук’янська, Марія Мочук, Юлія Назар і Юлія Ключка, а за ними — Олександр Антонів, Андрій Паньків, Петро Валюс і Віктор Ситник.

Юні прихильники «королеви спорту» тренуються під керівництвом Володимира Небельського і Ольги Кутної.

На фото: юні зборівські легкоатлети разом зі своїми наставниками Ольгою КУТНОЮ і Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО

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Богдан Дікальчук

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