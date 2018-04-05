Існують обмеження

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Згідно з Податковим кодексом України податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку і також резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідну податкову інспекцію і має про це відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку на доходи фізичних осіб у звітному податковому році, не може перевищувати суми його річного загального оподатковуваного доходу, нарахованого як заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги.

Якщо громадянин за наслідками 2017 року не скористався своїм правом на нарахування податкової знижки до кінця 2018 року, то на наступні роки воно не переноситься.

Докладні консультації, тренінги щодо кампанії декларування та надання практичної допомоги в заповненні електронної звітності отримайте у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ