І завершальний етап виграли, і весь турнір

З ініціативи федерації легкої атлетики Тернопільської області і Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення вже вдруге відбувся турнір Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF». Завершальні старти розділених на три етапи змагань минулого тижня відбулися в залі спортивних ігор Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

У гості до юних тернопільських прихильників «королеви спорту» приїхали їхні однолітки з Луцька, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода і Хмельницького. Перед початком захопливих баталій усі провели розминку. Далі щирими оплесками привітали показовий виступ команди «Star Dance», якою керує Христина Гаврихів.

До програми ж змагань увійшли різноманітні випробування. Школярі продемонстрували свою майстерність в естафеті зі стійками і бар’єрами, метанні диска, вортексі, бігові по координаційній драбинці, «багатоскоках», «хрестиках» і в комплексній естафеті. Господарі, які старанно готувалися до стартів, не підвели своїх наставників і заслужено фінішували першими в командному заліку. За ними — команди з Івано-Франківська і Луцька. Перемогли тернопільці і в комплексному заліку за сумою всіх трьох етапів. Титул віце-чемпіона завоювала команда з Ужгорода, третє місце вибороли легкоатлети з Івано-Франківська.

Всі учасники отримали в нагороду ексклюзивні медалі і подарунки від партнерів організаторів — торгової марки «Ласунка», кафе-пекарні «Ringo», мереж магазинів «Спортландія» і «Gorgany», торгової марки «Молокія».

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення