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26.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

І у фіналі постараються не гірше

Один із чотирьох зональних турнірів чемпіонату України з футболу серед спортсменів з вадами слуху нещодавно відбувся в Кам’яниці на Закарпатті. Напружені баталії на доволі вже відомому в нашій державі стадіоні «Камелот» завершилися тріумфом команди тернопільського «Інваспорту». 

 Підопічним граючого тренера, майстра спорту міжнародного класу Мирослава Танчика так і не змогли скласти конкуренцію футболісти з Івано-Франківської, Рівненської, Львівської, Волинської областей і господарі турніру.

Разом з нашими земляками до фінальної частини чемпіонату України, пробилася і команда івано-франківського «Інваспорту, яка фінішувала другою. Лауреати турніру визначаться на початку осені в Полтаві.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

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