І у фіналі постараються не гірше

Один із чотирьох зональних турнірів чемпіонату України з футболу серед спортсменів з вадами слуху нещодавно відбувся в Кам’яниці на Закарпатті. Напружені баталії на доволі вже відомому в нашій державі стадіоні «Камелот» завершилися тріумфом команди тернопільського «Інваспорту».

Підопічним граючого тренера, майстра спорту міжнародного класу Мирослава Танчика так і не змогли скласти конкуренцію футболісти з Івано-Франківської, Рівненської, Львівської, Волинської областей і господарі турніру.

Разом з нашими земляками до фінальної частини чемпіонату України, пробилася і команда івано-франківського «Інваспорту, яка фінішувала другою. Лауреати турніру визначаться на початку осені в Полтаві.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»