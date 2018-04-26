№17 від 26 квітня 2018 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 26 квітня 2018 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 26 квітня 2018 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Із нагоди відкриття 5 серпня XXXI літніх Олімпійських ігор у бразильському Ріо-де-Жанейро Тернопільський міський центр фізичного-здоров’я населення організовує масові фізкультурно-спортивні старти «Спорт у кожному дворі». Минулого четверга, 7 липня, першими в них узяли участь діти, які мешкають у дворі будинку на вулиці Стуса, 10.
Рух ЧЕСНО в рамках кампанії “Стеж за грошима” проаналізував майнові декларації депутатів, щоб виявити корупційну складову або потенційну залежність міських обранців від власних інтересів, а не від волі виборців. До уваги взяли доходи нинішніх депутатів за 2014 рік, які вони подавали до ТВК. Навіть ці декларації отримати було досить складно. Міський архів відмовлявся надавати їх […]
В Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці до дня Покрови Пресвятої Богородиці, як завжди, відправили божественну Літургію. Опісля священики запросили усіх присутніх вшанувати пам’ять Героїв України ходою та панахидою. Організаторами ходи виступили Молодіжна Комісія УГКЦ та молодіжні громадські організації міста.