№17 від 26 квітня 2018 року

Рух ЧЕСНО в рамках кампанії “Стеж за грошима” проаналізував майнові декларації депутатів, щоб виявити корупційну складову або потенційну залежність міських обранців від власних інтересів, а не від волі виборців. До уваги взяли доходи нинішніх депутатів за 2014 рік, які вони подавали до ТВК. Навіть ці декларації отримати було досить складно. Міський архів відмовлявся надавати їх […]