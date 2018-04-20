ДРАЦС вимушено переїжджає

Тисячі щасливих та закоханих молодят, міцно тримаючись за руки, упродовж багатьох років виходили з приміщення тернопільського «Палацу щастя». Безліч світлин зберігається в архівах подружніх пар на фоні Тернопільського міськрайонного відділу ДРАЦСу, що розташований на майдані Волі, 2 — у самому центрі міста з 1963 року. Але «Палац щастя» в серці Тернополя незабаром залишиться тільки на цих світлинах. Адже установа змушена покинути приміщення, відоме кожному тернопільцю.

Будівля, що розміщена за цією адресою, належить «Ощадбанку». Досі головне управління юстиції в області орендувало в нього перший поверх приміщення за умовами оренди між державними установами, сплачуючи умовно одну гривню. Водночас платили за комунальні послуги та експлуатаційні витрати. В середньому сума становила 20 тисяч гривень у місяць. Однак цьогоріч «Ощадбанк» переглянув умови договору.

— У січні цього року філія Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» відмовилася продовжувати договір оренди й зобов’язала нас до 1 квітня звільнити приміщення, — зазначає начальник управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов. — Вони здійснили нам розрахунок за користування цим приміщенням як для комерційної структури. І доплюсували до двадцяти тисяч, які ми сплачуємо, ще понад 80 тисяч гривень. Тож для того, щоб ДРАЦС повноцінно функціонував у центрі міста, нам треба платити 100 тисяч гривень у місяць.

Едуард Кольцов каже, що це непідйомна сума для управління: «Ми не заробляємо стільки грошей, щоб платити за оренду цього приміщення». Причину підвищення орендної плати та й загалом ситуацію, що склалася, у Тернопільському управлінні ПАТ «Ощадбанк» не коментують.

Саме в будівлі у центрі міста упродовж багатьох років жителі обласного центру, а з 2017 року і Тернопільського району мали змогу одружуватися, одержувати різноманітні свідоцтва та витяги з реєстрів. Загалом за рік одинадцять працівників цієї установи приймають понад 20 тисяч громадян. Для того, щоб і надалі забезпечити їхню належну роботу, управління юстиції звернулося по допомогу до Тернопільської обласної ради.

— Керівництво облради посприяло виділенню двох кабінетів для працівників міськрайонного відділу ДРАЦСу на вулиці Грушевського, 8, — зауважив очільник обласної юстиції. — Хоч і в дещо ущільнених умовах, тут займатимуться документообігом. Однак поки відділ державних актів цивільного стану ще працює за старою адресою на майдані Волі, 2. Сьогодні ми активно розглядаємо пропозиції щодо оренди приміщення в центрі Тернополя.

Відкритим залишається і питання щодо проведення урочистих церемоній реєстрації шлюбу. Зали для такого дійства поки немає. З цією проблемою представники управління юстиції зверталися й до міської ради.

— Ми постараємося вибрати гарне приміщення, яке орендуватимемо для урочистих подій. Можливо, це буде один із музеїв міста. У будь-якому випадку це має бути знаковий для Тернополя об’єкт, — зазначив Едуард Кольцов.

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