Маєте проводове радіо? Будете платити більше!

«Укртелеком» на 30 відсотків збільшив абонентську плату за послуги проводового радіомовлення. Від 2016 року вартість послуги становила 20 гривень на місяць.

Тепер, як ідеться в повідомленні компанії, буде 26.

Нині «Укртелеком» також надає чимало послуг, які не користуються попитом серед українців Це, до прикладу, забезпечення синхронного перекладу, ремонти і технічне обслуговування приймачів ефірного радіомовлення, звукопідсилення тощо. відтак на підставі заяві абонента компанія може припинити надання цих послуг.

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