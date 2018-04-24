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24.04.2018 автор:  Віра Перун

Маєте проводове радіо? Будете платити більше!

«Укртелеком» на 30 відсотків збільшив абонентську плату за послуги проводового радіомовлення. Від 2016 року вартість послуги становила 20 гривень на місяць.

Тепер, як ідеться в повідомленні компанії, буде 26.

Нині «Укртелеком» також надає чимало послуг, які не користуються попитом серед українців Це, до прикладу, забезпечення синхронного перекладу, ремонти і технічне обслуговування приймачів ефірного радіомовлення, звукопідсилення тощо. відтак на підставі заяві абонента компанія може припинити надання цих послуг.

Фото з вільних джерел

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Про автора

Віра Перун

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