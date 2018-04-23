На Тернопільщині дві громади обиратимуть голів і депутатів

Цьогоріч у лютому вибори в майже 40 ОТГ України призначив Центривиборчком. У Тернопільській області народне волевиявлення відбудеться в Заліщицькому районі – у Товстенській і Дорогичівській громадах.

Тут обиратимуть депутатів (по 14 в кожну ОТГ) і голів.

Крім Тернопілля, обиратимуть керівництво жителі об’єднаних громад Запорізької області (7 ОТГ), Харківської та Дніпропетровській (по 4), Рівненської, Кіровоградської, Одеської (по 3), Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської та Полтавської (по 2), а також Волинської, Вінницької, Сумської, Херсонської, Донецької та Луганської (по 1).

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