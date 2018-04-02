Паска – традиційна страва головного християнського свята

Вам знадобиться:

– 1 кг борошна

– 500 мл молока

– 1 пакетик (11 г) сухих дріжджів

– 300 г рослинно-вершкової суміші ТМ «Тульчинка» 72,5%

– 5 яєць

– 280-300 г + 1 ст. ложка цукрового піску

– 150-200 г родзинок без кісточок

– цедра 1 лимона

– 1/3 ч. ложки солі

Для глазурі:

– 1 яєчний білок

– 4-5 ст. ложок з гіркою цукрової пудри

– 1 ст. ложка лимонного соку

Спосіб приготування:

Просійте борошно і додайте дріжджі.

Підігрійте молоко і розтопіть в молоці масло.

Додайте 280-300 г цукрового піску до молока. Для того, щоб тісто було ніжним та мало приємний смак – додаємо рослинно-вершкову суміш ТМ «Тульчинка» з ідеальною пропорцією оліі та вершкового масла у складі.

Таке тісто дасть хороший результат – випічка буде смачною.

Остудіть отриману суміш до 30°С. Вилийте молоко з рослинно-вершковою сумішшю ТМ «Тульчинка» в борошно. На посипаній борошном дошці вимісіть тісто до гладкості, поки воно не перестане приставати до рук. Накрийте ємність з тістом рушником і поставте в тепле місце. Вимийте родзинки, обсушіть і обваляйте в борошні, щоб вони рівномірно розподілилися в тісті. Відокремте жовтки від білків. Один жовток відкладіть для обмазування. Коли об’єм тіста збільшиться удвічі введіть в тісто жовтки, розтерті до білого кольору з 1 ст. ложкою цукру. Збийте білки в міцну піну. Під кінець збивання додайте до білків сіль. Додайте в тісто збиті білки. Додавайте білки невеликими порціями і добре вимішуйте тісто руками на дошці. Важливо: не додавайте борошно, навіть якщо вам здається, що тісто дуже рідке й липке. Покладіть в тісто родзинки і цедру і перемішайте. Знову поставте підходити. Готовність тіста визначайте так: тісто, що добре вибродило, збільшується в об’ємі в 2,5 рази; при натисканні на нього пальцем воно повільно, а не швидко вирівнюється; поверхня тіста опукла, воно має приємний спиртовий запах.

Нагрійте духовку до 180°С.

Форму для випічки змастіть рослинно-вершковою сумішшю ТМ «Тульчинка». Щоб готова паска легше виймалася з форми, вистеліть дно і стінки форми папером для випічки. Коли тісто підійде другий раз, злегка обімніть його, наповніть форму для випічки до третини її об’єму кулькою з тіста і поставте в тепле місце мінімум на 15-20 хвилин. Форму з тістом накрийте серветкою.

Коли тісто у формі значно збільшиться в об’ємі і займе 3/4 об’єму форми, змастіть поверхню тіста відкладеним жовтком і випікайте 40-50 хвилин. Час випікання залежить від величини форми. Перевіряйте готовність дерев’яною паличкою. Якщо паличка після протикання паски буде суха, то паска готова.

Для глазурі просійте цукрову пудру через дрібне ситечко і розведіть лимонним соком. Відкладіть 1 ст. ложку пудри для підсипання.

Білок збийте в густу піну і, не припиняючи збивати, по одній ч. ложці введіть лимонно-цукрову суміш. Глазур повинна бути досить густою. Якщо вона рідкувата, додайте ще цукрової пудри.

Покрийте паску отриманою глазур’ю і прикрасьте. Глазур сохне декілька годин, але можна її підсушити і в духовці при температурі 80-100°С.

ВИХІД: 3-4 паски загальною вагою близько 2,2 кг