Показники лічильників подають уже й через Viber

За інформацією прес-центру сервісу, близько 160 міст і сіл України подають показники лічильників через Viber. Збирають покази квартирних лічильників холодної та гарячої води.

З 2017 року месенджер використовують для збору інформації 15 водопровідних підприємств у Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Херсонській, Львівській, Чернівецькій і Сумській областях.

Для надання інформації через Viber користувачеві необхідно зберегти вказаний на офіційному сайті підприємства номер у списку контактів і відправити до відповідного чату номер особового рахунку або адресу користувача (вулиця, будинок, квартира), прізвище власника будинку або квартири і поточні показники. Ці дані необхідні для складання коректної квитанції на оплату.

Як відомо, торік у вересні ПАТ «Київводоканал» запустило в Viber спеціальний чат-бот для збору показників лічильників.

Фото з вільних джерел