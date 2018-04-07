Скарби тернопільського підземелля

У катакомбній підземній церкві, яку торік виявили за допомогою георозвідки на вулиці Листопадовій під Тернопільською обласною прокуратурою, вперше провели екскурсію. Але поки тільки для представників засобів масової інформації. У майбутньому ж планують зробити її одним із туристичних об’єктів міста.

Будівля теперішньої прокуратури створена понад сотню років тому, у 1912-му. Тоді тут діяв ліцей монастиря Згромадження сестер-йосифіток. А в його підвальній частині — храм. Однак після того, як у 1952 році приміщення ліцею зайняла прокуратура, святиню переобладнали під спортивні зали. А згодом це місце зовсім занедбали, вхід туди було завалено.

Тепер, за словами заступника міського голови Леоніда Бицюри, планують відкрити церкву для туристичного огляду. Але наразі увійти до приміщення можна тільки через обласну прокуратуру. Оскільки остання є режимним об’єктом, для організації екскурсій цим підземним приміщенням необхідно облаштувати вхід ззовні.

— Екскурсії у катакомбну церкву — тільки в перспективі, зазначив Леонід Бицюра. — Нам слід пропрацювати усі можливі варіанти входу в підземелля з архітекторами. Водночас розроблятимемо проектно-кошторисну документацію, відтак проведемо роботи для впорядкування цього приміщення й приведення його в належний стан.

А можливий вхід поза межами державної структури розміщений зовсім поруч — на клумбі перед сусіднім до прокуратури будинком. Тут розташований люк, піднявши який, крізь решітку можна побачити сходи, що ведуть у підземелля. Саме там і розміщена архітектурна пам’ятка.

Приміщення це доволі невелике: декілька малих кімнат та одна велика, з якої перехід в іншу зроблений у формі арки з нішами. Саме тут і був храм. А далі — вузький тунель, що веде до вище згаданих сходів, які на вулиці прикриті люком. Цікаво, що цей тунель має два розгалуження — до Майдану Волі та обласного державного архіву. Однак зараз ходу туди немає — все замуровано та закладено камінням.

Заступник міського голови зауважив, що катакомбна церква — це один із об’єктів, що має сакральне значення для Тернополя. І відкриття цієї локації допоможе привабити туристичні потоки в наше місто.

До слова, на території Тернополя є ще декілька об’єктів, що потребують реконструювання. Йдеться про часткове відкриття фундаменту української гімназії, що була розташована на вулиці Сагайдачного, та дослідження старовинного підземного колодяза, на який комунальники випадково натрапили біля Катедрального собору.

Фото авторки