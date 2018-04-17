«Туристична» крадіжка: приїхали на Тернопільщину й обікрали автомийку

За інформацією Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, правоохоронці Гусятинського відділення довели причетність підозрюваних 1965, 1971 та 1995 років народження до крадіжки, яку ті вчинили на території райцентру.

Один із підозрюваних, мешканець Хмельниччини, уже потрапляв у поле зору поліціянтів за злочини на Гусятинщині. Взявши в помічники ще двох односельців, чоловік подався до авто мийки, яку запримітив раніше.

Зловмисники зуміли пробратися до середини й виявили доровартісний апарат «Kаrcher» і комплектуючі до нього. Усе викрали.

Однак злодії не встигли нічого продати, бо зробити це їм завадили правоохоронці.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ. Чоловікам загрожує позбавлення волі терміном від трьох до шести років.

Фото з вільних джерел